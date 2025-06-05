Власти Хабаровска приняли закон о судьбе бездомных животных

Согласно документу, усыпление собак и других животных допускается, если не удалось найти им новых хозяев. Также эвтаназия разрешена в случаях, когда животное причинило серьезный вред здоровью человека, или при обнаружении стаи из четырех и более особей, представляющих угрозу для общества.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявлял, что на федеральном уровне решение об умерщвлении бездомных животных принято не будет. По его мнению, у регионов достаточно инструментов для гуманного решения этой проблемы.

Бурятия первой в России разрешила усыпление бездомных собак, однако впоследствии отказалась от этой практики. Аналогичные радикальные меры были приняты на Чукотке, в Алтайском и Забайкальском краях, а также в Астраханской и Кемеровской областях.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, пытавшегося отравить животных в зоопарке.