Задержан пытавшийся отравить животных в Московском зоопарке

В Пресненском районе Москвы правоохранительные органы задержали 43-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении серьезного преступления в Московском зоопарке. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, добавив, что задержанный доставлен в отделение полиции для проведения необходимых следственных действий.

По предварительным данным, накануне инцидента неизвестный попытался накормить рысей и леопарда таблетками, бросив их в вольер. Сотрудники зоопарка вовремя обнаружили подозрительные предметы и предотвратили отравление животных.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, мужчина, принявший попытку отравления животных в столичном зоопарке, Эмиль Ацаев, имеет наркотическую зависимость, часто устраивает беспорядки в подъезде и проявляет агрессию к соседям, в том числе с использованием топора.

Предварительный анализ показал, что в таблетках, подброшенных животным, содержалась валерьянка. Известно, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Он родился в Ставропольском крае и около 12 лет проживает в московском районе Тропарево-Никулино.

Соседи Эмиля рассказали, что его задержание длилось около полутора часов, так как он забаррикадировался в квартире и отказывался открыть дверь полиции. По словам жильцов, его поведение часто неадекватно и в периоды обострений он может выбрасывать вещи с 12-го этажа, включая комод, 16-килограммовую гирю, шприцы с кровью и ножи, создавая опасность для прохожих.

Соседи утверждают, что однажды он, находясь под воздействием веществ, напал на них с топором. Мать Эмиля проживает в соседнем доме, но отказывается переезжать к сыну из-за его психических проблем.

Ранее сообщалось, что пума Геркулес пришла в себя в Московском зоопарке после жизни в тесной квартире.