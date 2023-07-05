Власти Херсонской области назвали сроки окончания ремонта сухопутного коридора в Крым

Сальдо заявил, что ремонт коридора будет завершен в конце 3-го квартала 2023 года. Он также сообщил, что работы по расширению дороги от Мелитополя до «Джанкой» ведутся круглые сутки. Известно, что она будет расширена до 4 полос и работы над расширением дороги уже почти завершены.

Врио губернатора сообщил, что в работе над коридором, проходящем по территориям двух областей, задействовано почти 500 человек и около 200 единиц техники. По расчетам Сальдо, такого количества рабочей силы хватит для того, чтобы успеть к третьему кварталу.

Россияне стали намного активнее пользоваться ремонтируемой дорогой после теракта на Крымском мосту. Ожидается, что вскоре коридор станет одним из основных транзитных маршрутов.