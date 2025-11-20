Власти и блогеры в Кашире пытались понять, как превратить округ в точку интереса

В Кашире прошла встреча главы округа Романа Пичугина с журналистами и блогерами, посвященная развитию туристического потенциала территории. Участие приняли директор автономной некоммерческой организации Иван Самолин, корреспондент региональных СМИ Иван Дубров и блогеры Алексей Жерздев и Александра Шмелева.

На встрече обсуждались идеи по увеличению туристического потока и расширению культурных мероприятий. Одним из ключевых предложений стало дальнейшее развитие пространства на улице Советской, где после благоустройства планируется проводить крупные городские события. Первое из них — фестиваль «День Вален’Ока», намеченный на 3–4 января.

Также представлена инициатива по созданию единого туристического маршрута, объединяющего Каширу, Венев и Ясногорск. Проект разрабатывается автономной некоммерческой организацией и предусматривает формирование новой туристической инфраструктуры.