Власти Индонезии не стали отменять безвизовый режим

Об этом сообщает местное информационное агентство Антара. Ранее этот режим был приостановлен из-за последствий пандемии коронавируса.

Ранее появлялись слухи о том, что власти Индонезии могут отменить визы для граждан России. Однако РФ также входит в список стран, граждане которой обязаны будут оформлять визу для посещения Индонезии.

Это решение может повлиять на планы путешественников, желающих посетить Индонезию, так как теперь им придется оформлять соответствующую визу.