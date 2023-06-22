Власти Индонезии не стали отменять безвизовый режим

Общество
©РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: [©РИА Новости/Павел Бедняков]

Индонезийские власти решили не возобновлять безвизовый режим для ряда стран, включая Россию.

Об этом сообщает местное информационное агентство Антара. Ранее этот режим был приостановлен из-за последствий пандемии коронавируса.

Ранее появлялись слухи о том, что власти Индонезии могут отменить визы для граждан России. Однако РФ также входит в список стран, граждане которой обязаны будут оформлять визу для посещения Индонезии.

Это решение может повлиять на планы путешественников, желающих посетить Индонезию, так как теперь им придется оформлять соответствующую визу.

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