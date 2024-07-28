Власти Испании выгнали российский «Штандарт» в открытое море, отказав в помощи

Российскому фрегату «Штандарт», экипаж которого последние дни живет впроголодь из-за недостатка провизии, испанские власти вынудили уйти за пределы территориальных вод Испании. Как передает телеканал РЕН со ссылкой на капитана судна Владимира Мартуся, таково распоряжению морской администрации порта.

В субботу, 27 июля, представители испанских властей выслушали доводы экипажа фрегата, что корабль нуждается в запчастях для генератора и запасах воды, однако отказались встать на сторону моряков, отметил Мартусь.

«"Штандарт" держит курс в открытое море. Мы вынуждены идти за пределы территориальных вод Испании и сейчас мы идем за 12-мильную зону. Попробуем оттуда еще раз объяснить сложность ситуации», – рассказал капитан.

Мартусь пообещал сообщить о состоянии экипажа фрегата «где-то через сутки».

Ранее мы писали, что экипажу российского фрегата «Штандарт» оказали помощь простые испанцы, что привезли на корабль огромную кастрюлю шашлыка.