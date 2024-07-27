Жители испанского острова передали морякам российского «Штандарта» воду

Жители испанского острова Иль-Аруса, который находится к северу от города Виго, передали экипажу российского фрегата «Штандарт» воду. Об этом РБК сообщил капитан морского судна Владимир Мартусь.

Ранее «Штандарту» не разрешили зайти в порты Франции и Испании, в связи с чем у экипажа возникли проблемы с водой и едой. Как рассказал РИА Новости Мартусь, моряки несколько дней не могут принять душ, а запасов воды остается все меньше и меньше.

«Местные жители небольшого городка на острове Иль-Аруса предложили привозить воду на своих рыбацких лодках-платформах. «Штандарт» встал на якорь в бухте возле этого острова», — рассказал капитан.

Он отметил, что члены экипажа могут спуститься на берег и пополнить запасы еды там, а также постирать свою одежду. По словам Мартусь, представители власти Испании собираются прибыть на борт, чтобы обсудить с моряками сложившуюся ситуацию.

Ранее сообщалось, что пускать «Штандарт» в порты власти Франции и Испании отказались в связи с обращением проукраинских активистов из общественной организации AGA Ucraina (Галицкая ассоциация помощи Украине) к Морскому капитанству испанского Виго. Именно там должен был проходить фестиваль, на который шел корабль.

По словам главы ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поля Элькана, подобные решения являются нелегальными. Он также назвал этот прецедент «борьбой со своими же».

Ранее сообщалось, что трое россиян погибли при крушении рыболовецкого судна в Атлантике.