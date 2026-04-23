Власти ЯНАО отреагировали на дело ученика с ножом в школе

Департамент образования ЯНАО взял на контроль инцидент в школе Нового Уренгоя, где ученик попытался пронести нож. Как узнало интернет-издание «Ямал-Медиа» , со школьником сейчас работают профильные специалисты, а системы безопасности в образовательных учреждениях региона, по заверению чиновников, функционируют без сбоев.

В департаменте образования ЯНАО сообщили, что после случившегося администрация школы оперативно приняла все необходимые меры. К работе подключили сотрудников полиции, медицинских работников, специалистов психолого-педагогической службы, а также комиссию по делам несовершеннолетних.

Сам учащийся находится под наблюдением профильных специалистов. Параллельно с его классом организована работа психолого-педагогической службы — специалисты помогают одноклассникам справиться с возможными последствиями стресса.

В департаменте подчеркнули, что системы безопасности в школах Ямала работают эффективно. Настороженность охранных организаций усилена. Для отработки различных нештатных ситуаций в образовательных учреждениях регулярно проводятся учения. Как часто — в ведомстве не уточнили, но заверили, что контроль за ситуацией остается полным.

Инцидент в Новом Уренгое, о котором стало известно ранее, не привел к травмам или жертвам — нож удалось обнаружить до того, как им могли воспользоваться.

