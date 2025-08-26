Власти ЮАР предупредили о мошеннических схемах с трудоустройством в России

Местным жителям через соцсети предлагают несуществующие вакансии в России, но реальные условия труда не соответствуют рекламным обещаниям. Об этом также сообщил ТАСС со ссылкой на зарубежные источники.

Власти ЮАР начали расследование мошеннических схем, связанных с предложениями работы в России. Через социальные сети южноафриканской молодежи, особенно девушкам, предлагают трудоустройство в РФ на крайне выгодных условиях, которые не соответствуют действительности.

Глава департамента общественной дипломатии МИД ЮАР Клейсон Моньела сообщил, что мошенники активно привлекают местных блогеров с большой аудиторией для рекламы этих предложений. После проверки через посольство в Москве выяснилось, что подобные вакансии не являются законными.

Известен как минимум один случай, когда женщина, поверившая рекламе, уже прибыла в Россию и обнаружила обман. Ей помогли вернуться домой.

