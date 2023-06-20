Власти казахстанского города отменили концерт группы «Би-2»

Официальная причина отмены – природные пожары, в результате которых погибли полтора десятка человек. Из-за этого в Семее решили отменить развлекательное мероприятие.

Концерт должен был состояться в многофункциональном культурно-спортивном комплексе «Арена» 21 июня. Пресс-служба данного объекта сообщила, что из-за произошедших в Абайской области трагических событий, связанных с пожарами, выступление группы решили отменить.

«По многочисленным просьбам общественности области концерт российской музыкальной группы «Би-2» отменяется», - указали работники спорткомплекса.

Они попросили отнестись всех с понимание к данному решению. Ранее такое же сообщение было выставлено в социальных сетях от имени администрации Семеи, но затем оно было удалено.