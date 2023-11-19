Власти Киевской области заявили о повреждении объекта местной инфраструктуры

Руслан Кравченко также добавил, что в Киевской области воздушная тревога продолжалась примерно пять часов. Об этом также пишет RT .

Стало известно, что после прогремевших взрывов в Киевском регионе некоторый объект местной инфраструктуры получил повреждения. Об этом рассказал Руслан Кравченко, являясь главой местной военной администрации (ВА). Он опубликовал соответствующую информацию у себя на странице в социальных сетях. Там же говорится и о том, что пожар ликвидировали.

Согласно некоторым источникам в СМИ, в ночь на воскресенье, 19 ноября, в Киеве и регионе в целом раздались взрывы.

Напомним, ранее шведский журналист Бенгт Нурборг раскрыл, чего на самом деле сейчас боятся простые украинцы