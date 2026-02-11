«Власти кормят завтраками»: ковровчане в отчаянии из-за лжи о сроках ремонта и леденящих квартир

Жители города Коврова Владимирской области второй день вынуждены спасаться от холода после масштабной аварии на местной котельной. Отопление и горячая вода были отключены утром 11 февраля, но, несмотря на заверения властей, к середине следующего дня тепло не вернулось.

В беседе с «Газетой.Ru» местные жительницы описали критическую ситуацию. Анастасия рассказала, что, несмотря на обещания дежурной службы, котельная не работала, и люди остались без тепла: «Вчера утром уже проснулись без горячей воды и отопления… Дома в одежде, собаки укутаны, работает обогреватель и газовые конфорки на кухне. По телефону сказали, что вечером запустили котельную. Как выяснилось — только сегодня в 8.00 утра».

Другая жительница, Виктория, сообщила, что даже обогреватель не справляется с холодом в ее квартире, и это уже не первый подобный случай в городе: «Вчера отключили утром, до сих пор отопления и воды нет. Лежим под тремя одеялами. Дома ужасный мороз. Обогреватель не справляется. Это уже не первая авария, которая происходит! Власти ничего не обещают, только завтраками кормят!»

По словам горожан, коммунальные службы и администрация дают противоречивую информацию, обещая восстановить подачу тепла то к ночи, то к утру, однако обещания не выполняются. Люди вынуждены использовать все доступные способы обогрева, включая газовые плиты.