Власти Краснодарского края заявили о подделке скандального видео с насекомыми из Анапы

Ранее в соцсетях активно распространялись кадры, где маленькая девочка, открывая сладкий подарок, выпускает из коробки нескольких насекомых, что вызывает испуг у нее и ее матери. Для проверки подлинности видео были привлечены эксперты, использовавшие специализированные российские и зарубежные сервисы. Как сообщили в оперштабе, анализ выявил явные признаки генерации нейросетями. Видео представляет собой компиляцию реальных съемок с цифровыми объектами — тараканами. Специалисты отметили ряд несоответствий законам физики: часть насекомых не исчезает после контакта, а их «останки» не меняются при повторных воздействиях. Также критике подверглись нереалистичное освещение и поведение насекомых. В администрации Анапы подчеркнули, что все 15 тысяч врученных подарков проходили предварительную проверку, и ни в одном из них насекомых обнаружено не было. Автор видео, в свою очередь, отвергла обвинения в создании фейка. Женщина, представившаяся нейропсихологом (что связано с изучением нервной системы, а не нейросетей), назвала заявления властей клеветой. Она настаивает на подлинности произошедшего и утверждает, что подарки с насекомыми получили еще двое детей. Конфликт между официальной позицией властей и утверждениями автора ролика продолжает набирать обороты.