Власти Красногорска раскрыли подробности отравления в рабочей столовой

Как рассказали в администрации подмосковного города, инцидент произошел накануне в пятницу, 28 июля, на предприятии ТПГК «СОЮЗСНАБ».

Отмечается, всего в ходе отравления пострадали 29 человек. В настоящее время столовая закрыта, правоохранителями и специалистами Роспотребнадзора проводятся соответствующие экспертизы. В самой компании подтвердили произошедшее, подчеркнув, что все пострадавшим работникам будет оказана необходимая помощь.

«ТПГК «СОЮЗСНАБ» подтверждает случившуюся ситуацию. Со всеми пострадавшими (29 человек) и их родственниками представители на связи в круглосуточном режиме. Компания оказывает и будет оказывать всю необходимую помощь.Ведутся проверки поставщиков продуктов для столовой. Усилены меры безопасности - идет дезинфекция пищеблока и столовой», - уточнили в мэрии.

В администрации Красногорска добавили, что все употреблявшие пищу в указанной столовой работники экстренно отправлены на медицинское обследование.