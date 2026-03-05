Власти Латвии обеспокоились резким похудением латышей

В Латвии Национальная служба здоровья начала проверку из-за резкого роста интереса к препарату Ozempic, сообщило издание «Sputnik Латвия». Лекарство предназначено для лечения диабета второго типа, но в последние годы приобрело популярность как средство для похудения.

Отмечается, что государство компенсирует стоимость этого медикамента и в 2025 году из бюджета страны на него потратили €433 019 (около 40 млн рублей).

Статистика показала подозрительную динамику: в 2024 году было зарегистрировано 180 пациентов, получивших более 20 упаковок Ozempic, а в 2025-м таких стало уже 203. Среднее число упаковок на одного человека выросло с 19,2 до 28,6. При этом встречались и экстремальные случаи: в 2024-м одному пациенту выписали 99 упаковок, а в 2025-м — 210 упаковок.

В центре внимания оказались две врачебные практики семейных докторов, где зафиксировали наибольшее количество упаковок на одного пациента. В одной из них больному оформили 98 рецептов и отпустили 309 упаковок препарата. Во второй практике общее число упаковок превысило 200. По обоим случаям инициированы проверки.

Кроме того, выяснилось, что в ряде случаев рецепты одновременно выписывали и семейный врач, и эндокринолог. Такая практика вызывает вопросы о контроле за назначением лекарств и возможных злоупотреблениях. Служба здоровья намерена разобраться в деталях и при необходимости принять меры.

