Власти Липецкого района отменили режим ЧС

Соответствующее постановление подписал руководитель муниципалитета Давид Тодуа, о чем сообщили в пресс-службе регионального правительства на странице в социальных сетях.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Липецком районе рано утром в пятницу, 9 августа. Это произошло после массированного удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Жителей нескольких населенных пунктов эвакуировали в пункты временно размещения. На данный момент они уже находятся у себя дома.

Утром сообщалось о том, что в Липецкой области отменили развлекательные мероприятия, о чем рассказал губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, спортивные и семейные мероприятия в регионе пройдут по плану, но при повышенных мерах безопасности.

Ранее в Курской области ввели режим ЧС федерального характера. Его объявляют только в крайних случаях. Например, когда ситуация привела или может привести к человеческим жертвам.