Власти Литвы назвали предварительную причину крушения самолета DHL

Грузовой самолет DHL разбился рядом с аэропортом Вильнюса. Погиб один человек. Предварительные данные указывают на то, что причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник.

После падения самолета вспыхнул пожар, 12 жильцов близлежащего дома пришлось эвакуировать. Хотя версия о теракте пока не исключается, в настоящее время отсутствуют какие-либо доказательства, указывающие на это.

Самолет вылетел из Лейпцига и должен был приземлиться в Вильнюсе. Информация о грузе, который перевозил самолет, пока не подтверждена.

Ранее стало известно, что в результате инцидента пострадали четыре человека.