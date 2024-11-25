LRT: один из пилотов упавшего в Литве самолета погиб, четыре человека пострадали

Как сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на полицию, один из пилотов грузового самолета DHL, который потерпел крушение в Литве, погиб, четыре человека получили ранения.

Ранее стало известно, что немецкий грузовой самолет компании DHL разбился неподалеку от аэропорта Вильнюса и упал на жилой дом. Согласно данным ресурса FlightAware, предполагается, что воздушное судно вылетело из Лейпцига.

Генеральный директор DHL Lietuva Миндаугас Пиворюнас в беседе с LRT отметил, что причины аварии пока остаются неизвестными, а информация о грузе, который перевозил самолет, отсутствует.

Представители литовских аэропортов утверждают, что работа аэропорта Вильнюса не была нарушена в результате инцидента.

Ранее сообщалось, что военный самолет Як-130 разбился в Волгоградской области во время выполнения учебно-тренировочного полета.