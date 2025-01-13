Власти Мексики взялись за розыск россиянки, чей маленький сын скончался от недоедания

Шестилетний сын гражданки России был госпитализирован в мексиканской столице с признаками истощения, после чего умер. Теперь женщину разыскивают местные власти. Об этом сообщил телеканал Uno TV.

Ребенок попал в больницу еще 30 декабря. Медики сразу обратили внимание на то, что мальчик был изможден. Впоследствии он скончался, медикам не удалось спасти его. Теперь местные правоохранители пытаются найти его мать, местонахождение которой неизвестно. По утверждению журналистов, женщина работала эскортницей, бросала ребенка одного, когда уходила на работу. В квартире при этом были отключены за неуплату газ, электроэнергия и водоснабжение.

Согласно версии самой девушки, которую она озвучила в одной из соцсетей, во всем виноват отец ребенка, который совершенно не помогал ни ей, ни сыну.

«Как тебе самому не стыдно, что ребенок в таком состоянии??? Почему я должна с ребенком голодать???» — сказано в оном из постов, которые она ранее размещала в интернете.

По имеющимся сведениям, женщина развелась еще в 2019 году, и вынуждена была самостоятельно обеспечивать сына.

Ранее сообщалось, что новый президент США Дональд Трамп заявил о необходимости включения Мексики в состав страны. Вашингтон ежегодно выделяет мексиканцам почти по 300 млрд долларов, поэтому Мексику просто необходимо присоединить к Соединенным Штатам.