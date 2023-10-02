Власти Мордовии пообещали заменить сухпайки с червями

Министр образования Республики Мордовия Елена Солдатова сообщила, что некачественные сухпайки, ранее выданные семьям школьников-инвалидов, заменят. Об этом она написала в соцсетях 2 октября.

30 сентября Mash сообщил о том, что более 150 семей из Саранска получили сухпайки, в которых обнаружились живые черви. Их раздали детям в школах. После этого родители начали публиковать видео с насекомыми, которых нашли в гречке и рисе, в социальных сетях. По информации канала, минобразования уже извинилось за инцидент. Также Mash отмечал, что поставкой сухпайков занималась кейтеринговая компания из Москвы.

«Кейтеринговая компания заменит все выданные пакеты в течение двух рабочих дней. Поставщику выставлена претензия, от его услуг компания отказалась», – написала Солдатова.

По ее словам, проверку после инцидента начал Роспотребнадзор. Солдатова подчеркнула, что ситуация находится под ее личным контролем.

27 сентября СМИ сообщили, что в одной из новосибирских школ учащиеся обнаружили в еде в столовой живого червя. История вызвала в соцсетях резонанс, но вскоре оказалось, что ее выдумал один из учеников, который сделал это в отместку директору.