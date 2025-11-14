Власти Москвы выделили 15,3 млрд рублей на строительство новой магистрали в САО

На севере столицы планируется масштабное строительство новой магистрали-дублера, которая свяжет Кронштадтский бульвар у метро «Водный стадион» с Большой Академической улицей в районе Коптево. Бюджет проекта, согласно данным с платформы «Росэлторг», составляет 15,3 млрд руб.

Протяженная трасса будет создана путем комплексной реконструкции существующих улиц и возведения новых инженерных сооружений. Маршрут начнется с модернизации 730 м Нарвской улицы, которую расширят до 2-3 полос в каждую сторону. Далее в районе Головинского шоссе появится новый съезд и участок Проектируемого проезда № 8512.

Ключевыми элементами новой магистрали станут несколько эстакад: 500-метровая на Нарвской улице, правоповоротная на Новопетровском проезде вдоль МЦК и 360-метровая на финальном участке — в месте примыкания к Большой Академической улице.

Также масштабной реконструкции подвергнутся улицы Клары Цеткин, Приорова (свыше 800 м), Зои и Александра Космодемьянских и другие. Будет полностью перестроен Коптевский путепровод.

В рамках проекта предусмотрено обустройство шумозащитных экранов, зарядных станций для электромобилей и полное переустройство инженерных коммуникаций. Строительство потребует сноса ряда зданий.

В настоящее время тендер находится на стадии рассмотрения комиссией. Единственным известным претендентом на выполнение работ является АО «Дороги и мосты». Новая магистраль, которую уже называют «дублером Ленинградского шоссе», призвана разгрузить одну из самых загруженных транспортных артерий севера Москвы.

