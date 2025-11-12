На развитие коммунальной инфраструктуры Подмосковья в 2026 году выделят около 100 млрд руб.

В Подмосковье в 2026 году на развитие и модернизацию инфраструктуры ЖКХ направят почти 100 млрд руб. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.

На обновление объектов теплоснабжения выделят 43 млрд руб. На эти средства построят и реконструируют 213 котельных и 81 ЦТП. Также отремонтируют 180 км теплосетей.

На модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения выделят 50 млрд руб. Работы проведут на 475 объектах.

В общей сложности на госпрограмму «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в следующем году предусмотрели 95 млрд руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие объекты водоснабжения будут модернизированы в регионе.