Власти Намибии построят первую в Африке водородную электростанцию

Благодаря этому не только само государства, но и его партнеры будут обеспечены электричеством. Об этом сообщает ФАН

Стало известно, что реализовывать данный проект будет компания Hyphen Hydrogen Energy. Если верить составленному плану, то уже к 2030 году предприятие начнет осуществлять поставки энергии не только в соседние республики, но и европейские страны.

По мнению экспертов, строительство подобной электростанции позволит сделать огромный шаг вперед в развитии экономической сферы африканского государства. Планируется, что завод начнет производить около 2 млн тонн зеленого аммиака. Для его создания будут задействованы возобновляемые источники.

Остальные страны Черного континента тоже не остались в стороне. Они решили защищать окружающую среду. Так власти Ганы восстановили порядка 100 тыс. га разоренных полей в регионах Ашанти и Кваху.