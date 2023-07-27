Власти назвали средний размер пенсии в четырех новых регионах РФ

Минтруда и соцзащиты РФ рассказало о среднем размере пенсии в регионах страны, присоединенных к РФ полгода назад. Среди них: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. О средних размерах пенсии сообщает РБК .

С 1 марта 2023 года пенсии там назначаются в соответствии с нормами РФ, как сообщают жители. Если до присоединения гражданин получал выплаты, меньше минимальных для РФ, то теперь государство оплачивает ему разницу.

Ранее средний размер пенсий в регионах составлял почти 16 тыс рублей. Самый большой размер пенсии был в Запорожской области – почти 18 тыс рублей. В остальных регионах выплаты составляли от 14,23 тыс до 16,87 тыс рублей.

С учетом доплаты от правительства, средняя пенсия составила 17,79 тыс рублей в июне. В июле средний уровень выплаты достиг уже 18,23 тыс.

Средний размер компенсации составил почти 4 тысячи рублей. 87,4% пенсионеров получают пенсию выше прежней, а для 12,6% она не изменилась.