Власти немецкого городка мешают запустить производство снарядов для Украины

Власти немецкого городка Тросдорф в земле Северный Рейн – Вестфалия спорят с оборонной компанией Diehl Defence за участок земли, на котором планируется разместить новое производство для изготовления снарядов для Украины, сообщает ARD.

Этот пример показывает, как «глобальные обязательства Германии и региональные интересы местных сообществ иногда вступают в противоречие», говорится в сюжете.

Городской совет Тросдорфа обладает правом преимущественной покупки спорной земли и хотел бы построить там новое жилье. В Diehl Defence назвали такое решение ослабляющим обороноспособность Германии.

Как отмечает ARD, давление на местные власти со стороны федерального правительства растет, и местный совет может сдаться, предоставив участок Diehl Defence в долгосрочную аренду.