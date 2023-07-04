Власти Нидерландов отметили полуторное увеличение числа мигрантов из-за украинского конфликта

В 2022 году их въехало на территорию страны на 60% больше, чем годом ранее. Годовой показатель в итоге составил 403 тысячи.

За 2021 год в Нидерланды попало на 151 тысячу мигрантов меньше. Основной причиной такого увеличения потока беженцев местные власти назвали конфликт на Украине. Эти цифры привело ТАСС.

«Более 108 тыс. человек воспользовались директивой о временной защите», - отметили в Центральном статистическом бюро этой страны.

По данной директиве украинцы имеют право получать в Голландии работу, медицинское обслуживание и право на размещение в стране. Такое положение будет действовать еще восемь месяцев, до марта 2024 года.