Власти Новосибирской области поддержали развитие общественных инициатив и проектов

В Новосибирской области подвели итоги работы регионального совета сторонников «Единой России» за 2025 год и наметили планы на 2026-й. Губернатор Андрей Травников на заседании совета отметил впечатляющую динамику роста общественной активности: численность сторонников партии существенно увеличилась, что, по его мнению, свидетельствует о привлекательности организации для жителей региона.

Глава области подчеркнул, что «Единая Россия» в регионе должна быть не просто политической, а главной общественно-политической силой, объединяющей людей. Этому способствует активное взаимодействие с общественными организациями и инициативными гражданами, выявление проектов, достойных поддержки, и совместная проработка решений. В настоящий момент в Новосибирской области зарегистрировано более 17 тысяч сторонников партии.

Председатель регионального совета, ректор НГУАДИ Наталья Багрова перечислила ключевые проекты минувшего года. Среди них — Всероссийский спортивный марафон «Сила России», который собрал более 13 тысяч участников на 140 мероприятиях, дискуссионный клуб, акции «Лучший друг» и традиционная «Коробка храбрости». Последняя проводится уже 13 лет: собранные игрушки и книги передаются в детские отделения районных больниц и онкогематологическое отделение областной больницы.

Кроме того, сторонники партии на протяжении года организуют десятки мероприятий: туристические слеты, экологические субботники, дворовые праздники, экскурсии, помощь семьям участников СВО и спортивные турниры.

Говоря о планах на 2026 год, члены совета определили приоритеты: продолжение федеральных проектов и поддержка специальной военной операции. Андрей Травников особо подчеркнул необходимость усилить взаимодействие с национальными объединениями, населенными пунктами и соседними регионами для укрепления межнационального единства и гармонизации межэтнических отношений.