В Сергиево-Посадском округе построят новый детский сад

В деревне Зубачево Сергиево-Посадского округа осенью 2026 года откроют новый детский сад, который возводят в рамках региональной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Учреждение будет рассчитано на 280 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет, для них обустроят 12 групповых ячеек, которые будут включать в себя игровую и обеденную зону, раздевалку, туалетные комнаты, отдельный блок со спальней. В здании также появятся физкультурный и музыкальный залы, постирочная, гладильная, пищеблок, столярная мастерская для мелкого ремонта.

Инспекторы ведомства провели профилактический визит и проконсультировали строителей о ходе проведения итоговой проверки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.