Особняк в Новой Риге, квартира на Котельнической и дворец под Петербургом: какой недвижимостью владеет Нагиев?

Дмитрий Нагиев — не только популярный актер и телеведущий, но и обладатель внушительной коллекции недвижимости, пишет Super. По данным телеграм-канала «Звездая», самым дорогим объектом в его собственности являются апартаменты в пятизвездочном отеле Дубая.

Отмечается, что этот номер имеет собственный выход на приватный пляж, что делает его особенно престижным. Стоимость такого жилья исчисляется миллионами долларов, и Нагиев приобрел его на пике своей карьеры.

Но не только зарубежным жильем богат артист. В России у него есть также несколько объектов. Один из них — особняк в Новой Риге, стоимость которого оценивается примерно в 77 млн рублей.

Еще один масштабный проект — четырехэтажный дворец под Санкт-Петербургом, который обошелся актеру в 200 млн рублей. Нагиев купил этот дом недостроенным и лично занимался его перестройкой. В процессе строительства он сменил несколько дизайнеров и строительных бригад, пока не добился идеального результата.

Кроме того, у Нагиева есть квартира в знаменитой сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве. Эту недвижимость он приобрел еще в 1990-х годах, когда только начинал свою карьеру. Сейчас стоимость такого жилья в центре столицы многократно выросла, но для актера эта квартира имеет скорее сентиментальную ценность — она стала его первым серьезным приобретением.

Сам Нагиев не раз рассказывал, что его мотивация к успеху родилась из нищеты, которую он пережил в детстве. Он признавался, что именно желание вырваться из бедности заставляло его работать без устали. Теперь актер может позволить себе роскошную жизнь и недвижимость в самых престижных местах мира, но он не забывает о том, какой путь ему пришлось пройти.

Ранее Кирилл Нагиев публично поддержал отца после слухов об «отмене» в России.