В ЖК «Притяжение Сити» Одинцовского округа построят новостройку

В Одинцовском округе возводят ЖК «Притяжение Сити» от ГК «Гранель», на стройплощадке корпуса 8 завершаются подготовительные работы — строители ведут устройство фундамента и монтаж вертикальных конструкций ниже нулевой отметки. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройка строится первой, в ее состав войдут 729 квартир общей площадью более 45,3 тыс. кв. м. В ней будут предусмотрены варианты одно-, двух- и трехкомнатных квартир, в том числе евроформата. В рамках проекта поэтапно построят жилые дома высотой от 9 до 14 этажей, а также детский сад для 850 малышей и школу на 1760 мест. На первых этажах домов откроются магазины и другие объекты сферы услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.