Уехавшая из России Чулпан Хаматова вновь сменила страну: актриса обосновалась в США

Российская актриса Чулпан Хаматова, которая с 2022 года живет за границей, вновь сменила страну, выяснило издание KP.RU. После двух лет работы в Рижском театре она переехала в США.

Отмечается, что первым проектом на американской земле стала постановка «Делириум». Премьера прошла в бостонском театральном комплексе Калдервуд-павильон. Хаматовой досталась одна из главных ролей, а ее партнером по сцене стал Андрей Бурковский.

Режиссером выступил Игорь Голяк, который поставил спектакль по пьесе Эжена Ионеско «Бред вдвоем». В творческую команду также вошли и другие российские театральные деятели: композитор Анна Друбич, звукорежиссер Денис Забияка, художники по костюмам и гриму Александра Агеева и Анна Фурман. Зал комплекса вмещает 370 зрителей. Стоимость билетов варьируется от $85 до $105.

В апреле 2022 года Хаматова вошла в труппу Нового Рижского театра в Латвии. Однако в 2024 году ее уволили. Художественный руководитель театра Алвис Херманис заявил, что недоволен ее работой. Тогда же актриса приняла решение искать новые горизонты в Соединенных Штатах.

Партнер актрисы по спектаклю Бурковский тоже перевез семью в Америку. Но он не отказывается от российских проектов и иногда приезжает на съемки. Вместе с режиссером Александром Молочниковым он поставил спектакль «Чайка: правдивая история», который в 2025 году прошел в Нью-Йорке и Лондоне.

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