Власти объявили о карантине по бешенству в Тюменской области

Предупреждение о карантине по бешенству касается деревень Малиновка и Головина Тюменской области, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на информцентр правительства.

В двух тюменских деревнях нашли животных с признаками бешенства. Первые тревожные реакции показали енотовидная собака, коровы и лисы. Из-за риска распространения болезни власти приняли решение закрыть пункты на карантин с 5 февраля.

В Малиновке и Головине временно запретили ярмарки и скопления людей на улицах в целом. Также жителям пока нельзя продавать животных и нежелательно употреблять их в пищу до полной стабилизации обстановки. Сельчан предостерегли от отлова и ввоза животных в деревни.

Сколько продлятся эти ограничения пока не уточняется. При изменении ситуации, вероятно, появится новое объявление от местных властей.

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