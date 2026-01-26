Власти огородили Дворцовую площадь в Петербурге из-за визита Владимира Путина

Центр Санкт-Петербурга усилил меры безопасности в связи с рабочим визитом президента. Вокруг Дворцовой площади и на Дворцовой набережной 26 января появились временные ограждения, а полиция взяла под охрану весь периметр, пишет « Фонтанка ».

Эти меры связаны с рабочим графиком Владимира Путина в Северной столице. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что 26 и 27 января глава государства работает в Петербурге.

В понедельник, 26 января, запланирована ключевая дипломатическая встреча — Владимир Путин проведет переговоры с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом. Местом для важных переговоров станет Эрмитаж. Также в первый день визита президент отдельно встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и главой Ленинградской области Александром Дрозденко.

Второй день визита, 27 января, будет посвящен памятным мероприятиям, приуроченным к годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Владимир Путин примет в них участие.