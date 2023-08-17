Власти опровергли информацию о диверсии на водопроводе в Ростовской области

Власти Ростовской области опровергли информацию о диверсии на водопроводе в Зернограде. О диверсии ранее заявляла мэр города Ирина Полищук. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на заявление Министерства региональной политики.

Там сообщили, что произошла обычная коммунальная авария. В министерстве уточнили, что прорвались трубы между первой и второй насосными станциями, из-за чего подача воды в Зерноград не превращалась. Там также сообщили, что для решения проблемы, во время ремонта было снижено давление на одной из станций.

Издание сообщило, что ремонтные работы уже окончены, а неполадки полностью устранены.

Недавно мэр Зернограда заявляла, что на водопроводе произошла диверсия. Свою версию она подкрепила словами о том, что работники ЖКХ увидели изменения в параметрах работы водопровода.