Власти опровергли запрет на хранение книг Акунина и Быкова в студенческих общежитиях

Министерство науки и высшего образования РФ опровергло распространяющуюся в Сети информацию о запрете хранения книг Дмитрия Быкова* и Бориса Акунина** в студенческих общежитиях. Соответствующий комментарий ведомство предоставило РБК.

В Минобрнауки назвали появившийся на просторах интернета документ, якобы подписанный врио директора департамента молодежной политики, откровенной подделкой, отметив, что аналогичная фальшивка уже появлялась ранее.

«Минобрнауки России не имеет к нему отношения и, соответственно, не направляло его образовательным организациям», — подчеркнули в ведомстве.

Скан этого документа был опубликован самим Акуниным в его телеграм-канале без указания источника. В тексте утверждалось, что хранить его книги и произведения его коллеги в студенческих общежитиях строго запрещено.

В публикации также упоминался Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Позже в высшем учебном заведении прокомментировали эту информацию, отметив, что никаких распоряжений по запрету литературы к ним не поступало.

Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили**) в декабре 2023 года был внесен в перечень террористов и экстремистов в России. Министерство юстиции РФ также признало писателя иноагентом.

В июле 2024 года суд заочно приговорил Акунина к 14 годам лишения свободы. Сам автор с 2014 года проживает в Великобритании.

Ранее председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что деятельность иноагентов в России следует полностью запретить.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.

* *Росфинмониторингом внесен в список террористов и экстремистов, Минюстом РФ признан иноагентом.