Власти Оренбургской области проигнорировали статус инвалида у участника СВО

В Оренбургской области разгорелся скандал: чиновники отделения Социального фонда отказали в ежемесячных выплатах участнику специальной военной операции (СВО) на Украине, получившему инвалидность в результате боевых действий. Несмотря на наличие статуса ветерана боевых действий и признанной инвалидности, основанием для отказа послужил формальный повод — боец не являлся военнослужащим Вооруженных сил РФ.

Вопиющая несправедливость возмутила общественность, и дело было передано в прокуратуру. Надзорное ведомство встало на защиту прав ветерана и добилось справедливости в судебном порядке. Суд обязал чиновников немедленно назначить участнику СВО положенные ему ежемесячные денежные выплаты, признав отказ незаконным и необоснованным.

Ранее сообщалось, что на Урале бывшая бойца СВО отказалась вернуть купленное на его деньги имущество.