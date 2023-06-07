Власти Петербурга сообщили о готовности к экономическому форуму

Вице-губернатор Москаленко рассказал, что северная столица полностью готова к приему гостей и участников Петербургского международного экономического форума. Поручения по подготовке выдал Оргкомитет ПМЭФ. На сегодняшний день все мероприятия, которые были необходимы для встречи гостей и участников, уже завершены.

Ежегодный экономический форум в этом году пройдет с 14 по 17 июня. За эти дни участники смогут получить новые знания, продемонстрировать свою продукцию, а также найти партнеров и заключить договора.