Власти Петербурга сообщили о готовности к экономическому форуму
Фото: [©Александр Кряжев/РИА Новости]
Санкт-Петербург подготовился к международному экономическому форуму. Об этом сообщило РИА Новости.
Вице-губернатор Москаленко рассказал, что северная столица полностью готова к приему гостей и участников Петербургского международного экономического форума. Поручения по подготовке выдал Оргкомитет ПМЭФ. На сегодняшний день все мероприятия, которые были необходимы для встречи гостей и участников, уже завершены.
Ежегодный экономический форум в этом году пройдет с 14 по 17 июня. За эти дни участники смогут получить новые знания, продемонстрировать свою продукцию, а также найти партнеров и заключить договора.