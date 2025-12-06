Власти Подмосковья утвердили третье за год повышение стоимости проезда

Власти Московской области окончательно утвердили очередное повышение тарифов на общественный транспорт. Решение, разработанное еще осенью, было принято правительством региона в декабре без корректировок. Уже с 1 января 2026 года поездка в автобусах, троллейбусах и трамваях для большинства пассажиров подорожает на 10 руб.

Это станет уже третьим за 2025 год увеличением стоимости проезда. Первое произошло в январе (до 59 руб.), второе — в июне (до 63 руб.). Таким образом, за один год базовая цена на билет вырастет в общей сложности более чем на 20%.

Для пассажиров, использующих безналичную оплату, будет действовать гибкая система тарификации в зависимости от количества поездок:

· Разовый проезд по карте («Стрелка», «Тройка», банковская) составит 73 руб.

· При частых поездках действует накопительная скидка: с 21-й поездки стоимость снижается до 65,70 руб., а начиная с 51-й поездки — до 47,45 руб.

Наиболее существенно повышение ударит по тем, кто покупает бумажные билеты: их цена взлетит до 115 руб. за поездку. При этом для льготных категорий, включая школьников и студентов, сохраняются значительные преференции. Например, учащиеся по специальной карте будут платить 36,5 руб., а после 35-й поездки стоимость упадет до символических 73 копеек.

