В России с января резко подорожает крепкий алкоголь

Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, бренди и коньяк будут повышены с января 2026 года, сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

МРЦ была впервые установлена для водки в 2009 году, а для коньяка и бренди — в 2011-м. Эта мера, ежегодно индексируемая регуляторами, была введена как инструмент контроля рынка и противодействия некачественной продукции.

По данным источников, минимальная цена на стандартную бутылку водки объемом 0,5 л вырастет на 17,1% и составит 409 руб. Еще более существенно может подорожать бренди — на 28%, до 605 руб. за бутылку.

Коньяк и виски, выдержанные не менее трех лет, подорожают примерно на 16%, достигнув минимальной отметки в 755 руб.

Рост цен на крепкий алкоголь в 2026 году будет обусловлен не только традиционной индексацией МРЦ, но и повышением акциза на 11,4%. Для спиртных напитков крепче 18% ставка акциза составит 824 руб. за литр безводного спирта.

Окончательные значения новых минимальных розничных цен станут известны ближе к концу декабря, после проведения всех необходимых расчетов и утверждения соответствующих нормативных актов, отмечает «Ъ».

