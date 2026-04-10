Власти предупредили калининградцев: конфискация катера за одну поклевку стала реальностью

С 20 апреля на многочисленных водоемах региона стартует период нерестовых ограничений. Под запрет попадает использование маломерных моторных судов и любительский вылов рыбы на обозначенных участках, пишет Клопс.

Акватории, закрытые для промысла

Администрация Калининграда опубликовала перечень зон, где любительская и спортивная добыча водных биоресурсов будет невозможна до 20 июня. Ограничения затрагивают прибрежную полосу Куршского залива шириной 500 метров от кромки тростника либо уреза воды. В Калининградском заливе запретная зона расширяется до 1 километра от берега при отсутствии растительности. Особый режим распространяется на акваторию восточнее условной линии от мыса Тупой до населенного пункта Взморье.

Рыбачить нельзя на всем протяжении Калининградского морского канала от областного центра до судоремонтного предприятия в Светлом. Исключены из списка разрешенных мест насыпные острова и все плавсредства. Полный запрет действует в речной сети Полесского и Славского районов, исключая реку Дейма и Полесский канал, где допускается лов исключительно с береговой линии. Под ограничения подпадают все пойменные водоемы, гидравлически связанные с Неманом, Преголей и Зеленоградским каналом, а также верховья реки Нельма до 9 километров от впадения.

Дополнительные сроки и исключения

Для реки Шешупе период действия ограничений установлен с 10 апреля по 31 мая. В акватории бухты Тихая и прочих зонах Виштынецкого озера на удалении 200 метров от береговой линии лов запрещен с 10 апреля по 10 июня. Подводная охота с использованием ружья разрешается исключительно в пределах Балтийского моря.

Ограничения для маломерного флота

Движение моторных лодок и прогулочных кораблей приостанавливается в прибрежных водах Куршского залива на полосе шириной 500 метров от зарослей. Аналогичная мера вводится в Калининградском заливе на дистанции 500 метров от тростника либо 1 километр от суши при его отсутствии. На всех рыбохозяйственных объектах региона эксплуатация моторных плавсредств также временно прекращается.

Финансовые последствия нарушений

В мэрии напомнили о санкциях, предусмотренных за игнорирование установленных правил. Физическим лицам придется выплатить сумму от 2 000 до 5 000 рублей. Должностные лица понесут расходы в размере от 20 000 до 30 000 рублей. Юридические структуры будут оштрафованы на 100 000–200 000 рублей. Вне зависимости от категории нарушителя у него могут быть принудительно изъяты плавательное средство и снасти.