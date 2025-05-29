Власти Приморья прояснили информацию о введении топливных талонов

В официальном телеграм-канале администрации Приморского края опровергли информацию, которая появилась в интернете и вызвала общественный резонанс. В ней говорилось о том, что в регионе якобы планируют ввести систему топливных талонов и ограничить продажу бензина.

В качестве доказательства было опубликовано изображение поддельного документа, который якобы был выпущен Министерством энергетики Российской Федерации. В этом документе говорится о том, что из-за «недостатка топлива» в некоторых регионах рекомендуется ввести систему топливных талонов. При этом в одни руки можно будет отпускать не более 10 литров бензина.

«Этот распространяемый в сети Интернет документ о том, что в крае рекомендуется внедрить систему топливных талонов и продавать не более 10 литров в неделю „в одни руки“, является фейком и не соответствует действительности. Будьте бдительны, не доверяйте его содержимому», — говорится в сообщении правительства Приморья.

К слову, некоторые средства массовой информации сообщают, что в Новосибирске и на Ставрополье также были распространены подобные недостоверные документы, которые впоследствии были опровергнуты.