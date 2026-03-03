Власти Рязани ввели ЧС: пошло массовое обрушение в доме

В областном центре объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Причиной стало обрушение несущей стены в квартире многоквартирного дома № 44 по улице Кудрявцева. Власти уже приступили к переселению жильцов и организации восстановительных работ, пишет Рзн.инфо.

В Рязани официально введен режим чрезвычайной ситуации в связи с обрушением конструкции жилого здания. Соответствующее постановление администрации города во вторник, 3 марта, обнародовало издание «Рязанские ведомости».

Согласно опубликованному документу, зоной чрезвычайной ситуации определена территория, прилегающая к дому № 44 по улице Кудрявцева. Сам режим, имеющий муниципальный статус, был установлен днем ранее — в понедельник, 2 марта.

Перед местным управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства поставлен ряд первоочередных задач. Специалистам ведомства поручено обеспечить пострадавших жильцов помещениями из маневренного фонда. Кроме того, необходимо организовать проведение экспертизы технического состояния здания и выполнить полный комплекс аварийно-восстановительных мероприятий.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 марта, в 18:00. В одной из квартир многоквартирного дома, возведенного еще в 1904 году, обрушилась наружная стена. Как уточняется, собственники помещений в этом здании выбрали форму непосредственного управления. Двое граждан, проживавших в пострадавшей квартире, уже переселены в помещения временного пребывания из маневренного фонда.