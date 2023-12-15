Власти России утвердили план, который заставит россиян меньше пить

В Минздраве России подтвердили ТАСС, что правительство согласовало новый план по сокращению потребления алкоголя в стране до 2030 года. Это предполагает активную пропаганду здорового образа жизни. Планируется активно работать с людьми, испытывающих алкогольную зависимость. Особенно важным пунктом станет выявление такой вредной болезненной привычки на ранней стадии.

Полагают, что новые меры помогут уменьшить смертность и инвалидность, связанные с употреблением горячительных напитков.

«Концепция до 2030 включает также разработку и реализацию дополнительных мер по сокращению нецелевого потребления лекарственных, парфюмерно-косметических средств и иных спиртосодержащих жидкостей, содержащих алкоголь», — уточнили в ведомстве.

Также будут активнее бороться с нелегальным производством и оборотом алкогольсодержащей продукции.

В министерстве здравоохранения считают, что новая концепция привлечет как можно больше общественного внимания благодаря участию регионов и муниципалитетов. За счет этого проблема с алкоголем в стране может решаться и благодаря желанию самих граждан.