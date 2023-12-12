«Введен режим ЧС»: в Ростовской области свыше 150 тысяч жителей остались без электричества

Перебои и отключения электричества зафиксировали в областном центре региона, Ростове-на-Дону, а также Таганроге и Аксае. Без света сидят люди в районах Каменский, Азовский, Неклиновский. Без благ цивилизации остались 150 тысяч жителей, пишет «Газета.ру» со ссылкой на соцсети.

«Наиболее сложная ситуация сложилась в Аксае и Аксайском районе, там введен режим ЧС», — сообщил губернатор области Василий Голубев.

Авария на электросетях возникла из-за непогоды: в Ростовской области шел ледяной дождь, который вызвал перебои и отключения. Сейчас его последствия устраняют почти 500 человек в составе 160 бригад, их коллеги из соседних областей, а также многочисленная техника.

Когда удастся починить ростовские линии и устранить сбои пока неизвестно. Специалисты делают все возможное для восстановления подачи электричества.