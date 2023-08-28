Власти штата Нью-Йорк оспорили запрет продажи фуа-гра

Запрет был подписан бывшим мэром Нью-Йорка в 2019 году из-за негуманного процесса производства продукта. Его получают из печени гусей или уток, насильно перекармливая птиц. Запрет должен был вступить в силу в 2022 году, но против него выступили власти штата.

Городские власти уже выиграли одну апелляцию, но штат подал новую.

По мнению властей штата, запрет разорит многие фермерские хозяйства, поэтому следует отдать на откуп этот вопрос самой отрасли.

Зоозащитники считают, что власти штата намеренно избрали тактику затягивания судебного процесса, поскольку пока он идет, продолжается и производство деликатеса.