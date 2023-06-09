Власти США предъявили двум россиянам обвинение во взломе криптовалютной биржи

Инцидент произошел в 2011 году, когда, по мнению американского минюста, два жителя России взломали криптовалютную биржу Mt. Gox. В пятницу, 9 июня, власти США выдвинули обвинения против россиян. Из материалов следует, что мужчины ступили в сговор, чтобы отмыть около 647 тысяч биткоинов, которые незаконно получили в результате взлома.

Одному из мужчин предъявили отдельное обвинение за сговор с целью обмена крипты с 2011 по 2017 год. Если их признают виновными, то россиянам грозит 20 лет лишения свободы каждому. По отдельному обвинению один из них может получить дополнительно 25 лет заключения.