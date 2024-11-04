Власти Таганрога собираются объявить об экстренной эвакуации жителей города

В Таганроге Ростовской области местное руководство предупредило горожан, что им стоит готовиться к возможной эвакуации, проинформировала в своем аккаунте в соцсетях глава города Светлана Камбулова.

Минувшим днем управление МЧС РФ по Ростовской области объявило по южной половине региона штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 30–32 м/с. Особенно это касается территорий в Таганрогском заливе.

Как пояснила Камбулова, в связи с повышением уровня воды в Таганрогском заливе из-за шквалистых западного и юго-западного ветров власти города намерены начать временную эвакуацию жителей Таганрога.

«Заблаговременно стоит позаботиться о защите вещей в доме и подготовиться к тому, что, возможно, будет необходимо покинуть свое жилье», — написала она в своем телеграм-канале.

В настоящее время экстренные службы Таганрога проверяют жилые дома для обнаружения жилья, которое находится в неблагоприятной зоне. Специалисты МЧС ведут круглосуточное дежурство, отслеживая уровень воды в море, заверила Камбулова.