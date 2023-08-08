Власти Тамбовской области наградят школьницу за спасение утопающего пенсионера
Фото: [Алексей Сухоруков/РИА Новости]
Девятиклассница из города Рассказово вытащила из воды мужчину, который начал захлебываться в воде.
Подросток также оказала терпевшему бедствие первую медицинскую помощь. Инцидент произошел в субботу в пруду Круча. Правительство региона посчитало, что за такой выдающийся поступок девушка заслуживает награды.
«Глава области поручил правительству проработать вопрос о награждении девятиклассницы из Рассказова Карины Лазаревой, спасшей утопающего мужчину", - говорится в сообщении региональных властей.
Об этом сообщили РИА Новости. Есть данные, что отличившаяся школьница планирует связать свою судьбу с профессией, которая причастна к спасению человеческих жизней.