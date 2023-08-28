Власти Турции стараются быстрее организовать встречу Путина и Эрдогана

Главный советник президента и посол Турции Акиф Чагатай Кылыч сообщил, что государство работает над тем, что скорее организовать встречу лидеров двух стран. Сейчас власти работают над тем, чтобы подобрать даты и форматы встречи. При этом советник подчеркнул, что организация встречи Путина и Эрдогана являются приоритетом для правительства Турции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже подтвердил, что встреча двух глав государств состоится, но дата пока неизвестна, есть определенные договоренности, которых придерживается российская сторона. По данным СМИ, встреча должна состояться до саммита «Большой двадцатки», возможно, в скором времени турецкий лидер посетит Сочи.