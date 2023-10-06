Власти Тувы ввели обязательный масочный режим в медицинских учреждениях

Стало известно, что в медучреждениях Республики Тувы был введен масочный режим обязательного характера, о чем пишет RT .

Сообщается, что в связи с ростом количества обращений из-за острых вирусных инфекций властями Тувы было решено ввести обязательный масочный режим в стенах медицинских организаций. Соответствующая информация опубликована на странице в социальных сетях регионального Министерства здравоохранения.

«В поликлиниках поручено организовать прием больных с признаками респираторных заболеваний раздельно от других пациентов», – также говорится в сообщении.

Вероятно, такое решение было предпринято для того, чтобы сократить случаи заболеваемости или, хотя бы, замедлить распространение инфекции. Важно соблюдать все введенные обязательные меры и придерживаться их до полного снятия ограничений. А несоблюдение масочного режима может привести к усугублению ситуации.